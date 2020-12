Uma mulher de 29 anos morreu este fim de semana no Hospital San Cecilio, em Granada, Espanha. Estava internada nos cuidados intensivos com covid-19 e grávida. Depois de ter sofrido complicações, médicos tiveram de fazer cesariana de urgência para tentar salvar a bebé."A doente entrou em paragem cardiorrespiratória e os colegas tentaram por todos os meios reanimá-la, mas não conseguiram salvá-la e tiveram de submetê-la a uma cesariana de urgência para evitar a morte da recém-nascida", confirmaram algumas fontes hospitalares ao jornal El Español . É também a este diário digital que é confirmado que a mulher estava já nos cuidados intensivos há algum tempo e que tinha uma cardiopatia anterior que lhe agravou o estado de saúde.A doente tinha já uma filha de três anos e estava grávida de 30 semanas (mais ou menos sete meses e meio). A recém-nascida teve de ser entubada para suprir a falta de oxigénio que apresentou à nascença. A bebé continua hospitalizada, mas ao que tudo indica já fora dos cuidados intensivos, segundo apurou o jornal espanhol.O porta-voz do hospital referiu que nesta segunda vaga se tem verificado um aumento de contágios entre grávidas.