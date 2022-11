DGPC. 'Nenhum museu está preparado para lidar com vandalismo' contra alterações climáticas

Nas últimas semanas, somam-se os quadros alvo de ataques com sopa ou puré de batata, às mãos de ativistas ligados aos grupos Just Stop Oil e Last Generation. E se acontecesse em Portugal?

Van Gogh, Vermeer, Monet. Estes são os nomes de alguns pintores célebres cujas obras emblemáticas foram alvo de ataques relacionados com protestos contra as alterações climáticas só nas últimas semanas. As ações foram desencadeadas pelos grupos Just Stop Oil e Last Generation, que lutam contra o uso de combustíveis fósseis, e ligam-se à mesma questão: "O que é mais valioso, a arte ou a vida?".