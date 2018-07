Dezenas de pessoas manifestam-se no local de alegadas agressões a jovem colombiana

"Mexeu com uma, mexeu com todas", "a nossa luta é todo o dia, contra o machismo, racismo e homofobia", "a nossa luta é todo o dia, somos mulheres e não mercadorias", foram algumas das frases de protesto.

Dezenas de pessoas manifestaram-se, esta segunda-feira, em frente à paragem de autocarros, no Porto, onde, alegadamente, ocorreram agressões a uma jovem colombiana, para "consciencializar as pessoas que o racismo existe" em Portugal, explicou uma das organizadoras,



"Queremos romper o pensamento de que Portugal não é um país racista. Para podermos agir temos de consciencializar as pessoas de que o racismo existe", afirmou Luísa Barateiro, uma das organizadoras do Festival Feminista do Porto durante a manifestação.



"Mexeu com uma, mexeu com todas", "a nossa luta é todo o dia, contra o machismo, racismo e homofobia", "a nossa luta é todo o dia, somos mulheres e não mercadorias", foram algumas das frases de protesto das cerca de 20 pessoas que se juntaram em frente à paragem de autocarros onde, alegadamente, Nicol Quinayas foi agredida. "A escolha do local foi simbólica", vincou Luísa Barateiro.



Nicol Quinayas, de 21 anos, nascida na Colômbia e a viver em Portugal desde os cinco, alega ter sido violentamente agredida e insultada na madrugada de 24 de Junho, no Porto, por um segurança da empresa 2045 a exercer funções de fiscalização para a empresa STCP. A jovem colombiana preferiu não falar, dizendo apenas que "era demasiado difícil" voltar a estar no local.



Luísa Barateiro disse ainda que a concentração tinha também como objectivo "consciencializar as pessoas para a segurança privada", questão que acredita ter de "ser pensada por todos".



O Ministério Público abriu um inquérito para investigar o caso, revelou na semana passada a Procuradoria-Geral da República (PGR), numa resposta escrita à Lusa.



Depois de o caso se ter tornado público, inicialmente pelas redes sociais e depois pelos jornais, a SOS Racismo condenou a agressão à jovem Nicol Quinayas, que reside em Gondomar, no distrito do Porto.



A Inspecção-Geral da Administração Interna abriu já um processo para a esclarecer junto da PSP o caso, também a empresa de segurança privada 2045 anunciado, em comunicado, que iniciou um processo de averiguações interno relacionado com a agressão.



A STCP indicou que abriu um "processo interno" para averiguação e a Câmara do Porto condenou de forma "veemente" o ocorrido.