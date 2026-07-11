Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Portugal

Dez localidades de Almada vão ficar sem água a partir das 22h de hoje

Lusa 15:38
Adicione como fonte preferencial no Google
Capa da Sábado Edição 7 a 13 de julho
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 7 a 13 de julho
As mais lidas

Câmara Municipal está a tentar restabelecer as reservas de água.

Dez zonas do concelho de Almada vão ficar sem água a partir das 22h00 deste sábado e até às 06h00 de domingo, no âmbito das medidas da Câmara Municipal para restabelecer reservas de água, anunciou a autarquia.

Moradores, comerciantes e cidadãos promovem uma ação para chamar a atenção para a recorrente falta de abastecimento de água
Moradores, comerciantes e cidadãos promovem uma ação para chamar a atenção para a recorrente falta de abastecimento de água JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

Numa nota conjunta divulgada nas redes sociais da Câmara e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada é especificado que o "corte total do abastecimento de água" vai afetar a localidade do Pragal até à Praceta Ricardo Jorge, a vila de Monte de Caparica, a localidade de Raposo, Torre, bairro de Murfacém, localidade de Pêra, bairro do Alto Índio, bairro de Vale Flores, bairro da Quinta do Secretário e bairro do Vale Mourelos.

"O restabelecimento do abastecimento será efetuado de forma gradual, pelo que a reposição da água poderá chegar à torneira em momentos diferentes dentro das zonas afetadas", indicou a autarquia do distrito de Setúbal.

Na noite de sexta-feira, os cortes noturnos de água foram realizados nas localidades do Feijó, Laranjeiro, Vale Flores, Barrocas, Cova da Piedade e Chegadinho.

Nos últimos dias, têm sido relatadas sucessivas falhas de água, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo sido ativado, na segunda-feira, o plano de contingência dos SMAS de Almada e criado um gabinete de crise.

Entretanto, a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros (PS), decretou na quarta-feira situação de alerta no município.

Entre as medidas, está o corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho, das 22:00 às 06:00, e a proibição de todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais.

Entre estes, a rega de jardins públicos e privados e de campos de golfe, a lavagem de viaturas, o enchimento de piscinas, a utilização de chuveiros e lava-pés nas zonas balneares, o funcionamento das fontes ornamentais, lagos artificiais e a lavagem de pavimentos exteriores, logradouros, paredes e telhados.

A partir de hoje vários equipamentos desportivos municipais de Almada vão estar com condicionamentos no acesso e os eventos Trafaria Com Prova, previsto para decorrer entre hoje e domingo, e Solar Com Vida, na Sobreda, foram adiados devido à situação de alerta.

Segundo a autarquia, a situação que o mMnicípio de Almada enfrenta é excecional e resulta de um aumento muito significativo do consumo de água, que exerceu uma pressão sem precedentes sobre o sistema de abastecimento.

Entretanto, a ministra do Ambiente e a presidente da Câmara de Almada tiveram uma reunião, na quinta-feira, na qual também participaram os presidentes da Agência Portuguesa do Ambiente, das Águas de Portugal, da EPAL e dos SMAS Almada.

No final da reunião, a ministra assegurou que um novo furo de captação de água vai entrar em funcionamento até ao fim de semana, aumentando a capacidade do sistema em cerca de 20% e que os atuais constrangimentos no abastecimento de água deverão estar resolvidos dentro de duas a três semanas.

Artigos Relacionados
Tópicos Abastecimento de água Almada Inês de Medeiros Empresa Portuguesa de Águas Livres Agência Portuguesa do Ambiente Águas de Portugal
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Dez localidades de Almada vão ficar sem água a partir das 22h de hoje