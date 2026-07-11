Dez localidades de Almada vão ficar sem água a partir das 22h de hoje

Dez zonas do concelho de Almada vão ficar sem água a partir das 22h00 deste sábado e até às 06h00 de domingo, no âmbito das medidas da Câmara Municipal para restabelecer reservas de água, anunciou a autarquia.



Moradores, comerciantes e cidadãos promovem uma ação para chamar a atenção para a recorrente falta de abastecimento de água JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

Numa nota conjunta divulgada nas redes sociais da Câmara e dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Almada é especificado que o "corte total do abastecimento de água" vai afetar a localidade do Pragal até à Praceta Ricardo Jorge, a vila de Monte de Caparica, a localidade de Raposo, Torre, bairro de Murfacém, localidade de Pêra, bairro do Alto Índio, bairro de Vale Flores, bairro da Quinta do Secretário e bairro do Vale Mourelos.

"O restabelecimento do abastecimento será efetuado de forma gradual, pelo que a reposição da água poderá chegar à torneira em momentos diferentes dentro das zonas afetadas", indicou a autarquia do distrito de Setúbal.

Na noite de sexta-feira, os cortes noturnos de água foram realizados nas localidades do Feijó, Laranjeiro, Vale Flores, Barrocas, Cova da Piedade e Chegadinho.

Nos últimos dias, têm sido relatadas sucessivas falhas de água, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo sido ativado, na segunda-feira, o plano de contingência dos SMAS de Almada e criado um gabinete de crise.

Entretanto, a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros (PS), decretou na quarta-feira situação de alerta no município.

Entre as medidas, está o corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho, das 22:00 às 06:00, e a proibição de todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais.

Entre estes, a rega de jardins públicos e privados e de campos de golfe, a lavagem de viaturas, o enchimento de piscinas, a utilização de chuveiros e lava-pés nas zonas balneares, o funcionamento das fontes ornamentais, lagos artificiais e a lavagem de pavimentos exteriores, logradouros, paredes e telhados.

A partir de hoje vários equipamentos desportivos municipais de Almada vão estar com condicionamentos no acesso e os eventos Trafaria Com Prova, previsto para decorrer entre hoje e domingo, e Solar Com Vida, na Sobreda, foram adiados devido à situação de alerta.

Segundo a autarquia, a situação que o mMnicípio de Almada enfrenta é excecional e resulta de um aumento muito significativo do consumo de água, que exerceu uma pressão sem precedentes sobre o sistema de abastecimento.

Entretanto, a ministra do Ambiente e a presidente da Câmara de Almada tiveram uma reunião, na quinta-feira, na qual também participaram os presidentes da Agência Portuguesa do Ambiente, das Águas de Portugal, da EPAL e dos SMAS Almada.

No final da reunião, a ministra assegurou que um novo furo de captação de água vai entrar em funcionamento até ao fim de semana, aumentando a capacidade do sistema em cerca de 20% e que os atuais constrangimentos no abastecimento de água deverão estar resolvidos dentro de duas a três semanas.