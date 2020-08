Detido por agredir mulher com sacho em Trancoso

Um homem de 48 anos, suspeito de agredir a mulher com um sacho, no concelho de Trancoso, foi detido pela GNR pela alegada prática de um crime de violência doméstica.

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, o homem foi detido na sexta-feira, através do Posto Territorial de Vila Franca das Naves, no concelho de Trancoso, distrito da Guarda.

"Na sequência de uma denúncia de que estaria a ocorrer uma situação de desacatos entre um casal, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde verificaram que a vítima, uma mulher de 58 anos, tinha sido agredida com um sacho por parte do seu companheiro", explica a GNR em comunicado hoje enviado à agência Lusa.

A nota acrescenta que, posteriormente, "já no interior da habitação da vítima, o suspeito injuriou e ameaçou a mulher na presença dos militares, o que culminou na sua detenção".

O detido foi transportado para as instalações do Posto Territorial da GNR de Trancoso, onde permaneceu até sábado, quando foi presente ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Foz Côa, também no distrito da Guarda.

O tribunal aplicou ao homem as medidas de coação de proibição de contactos com a vítima e de se aproximar da sua residência, sendo controlado por pulseira eletrónica, adianta a GNR.