Covid-19 em Portugal: mais três mortes e 244 casos em 24 horas

A pandemia de Covid-19 já provocou 1.822 vítimas mortais em Portugal, tendo-se registado nas últimas 24 horas mais três óbitos.Os casos confirmados do novo coronavírus chegaram esta segunda-feira aos 58.012, com mais 244 casos de infeção registados desde o dia anterior.Há no País 41.961 recuperados da doença, um aumento de 76 nas últimas 24 horas.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 847.071 mortos e infetou mais de 25,2 milhões de pessoas em todo o mundo desde dezembro.