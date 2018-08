Um homem foi detido este fim-de-semana pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter ateado intencionalmente, pelo menos, sete incêndios florestais no concelho de Lousada, no Porto.

Os episódios aconteceram no passado dia 4 de Agosto, um dia em que, como referem as autoridades, "as temperaturas atingiram máximos históricos".

De acordo com o comunicado da PJ, "as ignições produzidas tinham condições para rapidamente se descontrolar e provocar incêndios numa área florestal muito extensa" e que "só não tiveram consequências muito mais graves devido à pronta e eficaz intervenção dos bombeiros locais".

A polícia afirma ainda que o homem, com 42 anos de idade, "não tem antecedentes criminais conhecidos" e que vai ser interrogado para ser aplicadas as medidas de coacção adequadas.