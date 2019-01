Vitor PrataHá 20 minutos

Continuo sem perceber porque é um juiz de instrução do TIC de Lisboa e não o juiz de instrução da jurisdição do local de ocorrencia do furto de material de guerra a aplicar as medidas de coação se as autoridades judiciárias estão ilegalmente a considerar os factos como crime comum.

Isso só seria admissível em caso dos factos serem qualificados, como deveriam ser, como crimes estritamente militares.

A ver vamos, como diz o cego.