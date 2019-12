Detido homem que matou ex-companheira à facada em Cascais

A PSP deteve um homem moldavo, de 43 anos, que matou a ex-companheira à facada este sábado à noite em Cascais.

O crime terá ocorrido à entrada do prédio onde morava a mulher de 38 anos, localizado na Praceta Moçambique, no Bairro Encosta da Carreira.



Segundo o Correio da Manhã, a vítima morava naquela habitação com o filho e com outro homem.





Depois de cometer o crime colocou-se em fuga.



Pelas 02h30 a PSP encontrou o agressor em casa, a cerca de um quarteirão da habitação da vítima.





Foram mobilizados os Bombeiros e o INEM, no entanto já nada era possível fazer para salvar a vítima.

O alerta foi dado cerca das 22h30 pelos vizinhos do casal.

Esta mulher de 38 anos é a 35ª vítima mortal em contexto de violência doméstica em 2019. Na passada sexta-feira, um homem matou a companheira com golpes de x-ato e colocou-se em fuga.



O homicida, que morava perto da ex-companheira, terá feito uma espera à porta do prédio e, quando se apercebeu da chegada da ex, desferiu-lhe pelo menos duas facadas na zona do tórax.O Correio da Manhã apurou ainda que o agressor tinha um histórico de alcoolismo.