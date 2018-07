Operação envolveu mais de 350 fiscalizações em recintos desportivos e estabelecimentos comerciais, anunciou GNR.

A GNR detectou no fim de semana quatro crimes por exercício de segurança privada sem cartão profissional e sem alvará, numa operação que envolveu mais de 350 fiscalizações em recintos desportivos e estabelecimentos comerciais, anunciou a corporação.



Em comunicado, a GNR explica que a operação nacional, que decorreu entre 29 de Junho e 2 de Julho, foi direccionada para o exercício da actividade de segurança privada e para as medidas de segurança de adopção obrigatória, "de forma a detectar situações passíveis de configurar ilícitos criminais ou contraordenacionais".



No âmbito das fiscalizações realizadas, a GNR detectou sete contra-ordenações, das quais quatro por falta de sistema de videovigilância e três por falta de afixações obrigatórias.



Dos crimes detectados nesta operação, dois foram por exercício de segurança privada sem ser titular de cartão profissional e dois por prestação de serviços de segurança provada sem alvará. Foi igualmente detectado um crime por permanência ilegal em território nacional.



O pessoal e os meios de segurança privada, as medidas de segurança, a titularidade, proibições e regras de conduta no plano da execução de serviços de segurança privada foram as áreas de fiscalização em que a GNR actuou.