no desenvolvimento das medidas necessárias para dar cumprimento aos direitos dos seus alunos" em embora não seja obrigatório a estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, "pode, naturalmente, ser aplicado ou utilizado como referência".



O diploma publicado no passado dia 16 de agosto tem sido amplamente criticado no que concerne à utilização de casas de banho e balneários nas escolas pelas crianças. Na alínea três do artigo cinco, o despacho estipula que as escolas "devem garantir que a criança ou jovem, no exercício dos seus direitos, aceda às casas de banho e balneários, tendo sempre em consideração a sua vontade expressa e assegurando a sua intimidade e singularidade".



Em reação, o secretário de Estado da Educação, João Costa, indicou que o despacho protege e salvaguarda os direitos dos jovens transexuais ou que estejam em processo de mudança de sexo, e não é um despacho "das casas de banho" nem de que "qualquer criança pode ir a qualquer casa de banho".

Na passada sexta-feira, o Governo publicou um despacho em Diário da República sobre a aplicação da lei da identidade do género, aprovada no ano passado, nas escolas. Mas, de acordo com a Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo (AEEP), o mesmo "não se aplica ao ensino privado". AEEP indica, através de uma nota recebida pelo Público, que colégios têm "autonomia pedagógica e administrativa para se organizarem de modo a garantirem os direitos individuais de todos os alunos, à luz dos seus projectos educativos", assinalado pelo Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, que foi aprovado em 2013.De acordo com a associação, o despacho do Governo "tem como função orientar os estabelecimentos de ensino público estatal