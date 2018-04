Desacatos depois de clássico causam feridos

A PSP interviu de forma a manter a segurança dos adeptos.





Adeptos que assistiram ao jogo entre o Benfica e o FC Porto este domingo atiraram garrafas, petardos e pedras contra a polícia à porta do Estádio da Luz, depois do jogo.



A PSP interviu de forma a manter a segurança dos adeptos.



Há registo de feridos na sequência dos desacatos.



Testemunhas relatam que foram ouvidos tiros no exterior do estádio, depois do FC Porto ter vencido o Benfica por 1-0, retomando a liderança do campeonato.