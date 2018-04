Sete detidos e seis polícias feridos depois do clássico

A PSP fez o balanço do clássico e informou que sete pessoas foram detidas e seis polícias ficaram feridos devido aopor parte dos adeptos do Benfica no exterior do Estádio da Luz.O comissário Sérgio Soares contou o que se passou. "Até àquele momento a operação policial estava a decorrer muito bem, mas depois do final do jogo, no topo sul do estádio, os adeptos envolveram-se em desacatos entre eles. A polícia foi obrigada a intervir, tendo à posteriori os adeptos do Benfica voltado a sua agressividade para os agentes, que tiveram de intervir de forma mais musculada.""A polícia teve de ir tirando os adeptos mais problemáticos do interior do estádio, recorrendo a meios coercivos. Durante esse processo houve o uso da força da nossa parte e muitos arremessos de pedras e garrafas da parte dos adeptos, tendo esse facto obrigado a uma vaga de dispersão, já no exterior. Há sete detidos, seis polícias de feridos por arremesso de garrafas e pedras."