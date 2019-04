Agricultores da zona Centro querem receber indemnizações e apoios do Estado para poderem continuar a cultivar. Pedem ainda que Governo controle população de javalis.

Javalis: tesouro culinário para Astérix e Obélix, pesadelo para os agricultores portugueses a quem os animais destroem as culturas. E nos últimos tempos o impacto negativo destes animais tem sido de tal forma que foi mesmo criada uma organização chamada "lesados dos javalis". Este grupo pretende reivindicar apoios estatais para defender as suas culturas dos javalis "e outros animais".



Para demonstrar a sua insatisfação com os apoios (ou falta deles), os "lesados pelos javalis" organizaram um protesto junto à Direção Regional da Agricultura e Pesca do Centro, em Coimbra, para esta quarta-feira, 17 de abril, pelas 10h30. Os prepotentes desta concentração informam querem "reclamar ao Ministério da Agricultura apoios por causa dos prejuízos dos javalis e outros animais".



Os agricultores que fazem parte destas delegações de "lesados" da zona Centro querem também proteção contra os veados e corças e os efeitos nefastos destes mamíferos nas plantações.



De acordo com a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e outras associações agrícolas, os lesados vão pedir ao Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e ao Governo "indemnizações e outras medidas urgentes para acudir ao grave problema dos prejuízos provocados à agricultura – em culturas como hortícolas, milharais, outros cereais, pomares, olival, vinhas, soitos, mesmo floresta nova".



Num comunicado enviado pela CNA, as populações de javalis estão "fora de controlo" em várias regiões do centro e provocam "avultados e consecutivos" prejuízos.



Muitos pequenos e médios agricultores, bastante "castigados" por essas "pragas", assumem que "não podem continuar a (tentar…) produzir", lembrando que esta falta de produção pode implicar a redução da produção agrícola tanto a nível regional como nacional.

"O ICNF, o Ministério da Agricultura e o Governo, têm que intervir para a sua correcção, a todos os níveis e âmbitos", assegura o CNA.



Javalis colocam em causa a saúde pública

Os javalis têm-se reproduzido em várias zonas do País e estão mais próximos da população para encontrar água e comida. Garantiam as autoridades em 2017 que esta proliferação gerava preocupações com a saúde pública.



Eduardo Correia, do Sindicato dos Médicos Veterinários, lembrava então ao Diário de Notícias que estes animais são portadores de tuberculose e podem colocar a vida humana "em risco". Facto confirmado pela Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária que revela que 7% dos javalis abatidos entre 2011 e 2016 tinha a doença.



A falta de médicos veterinários para avaliar os javalis e veados é apontada pelo sindicalista Eduardo Correia: "é um problema de saúde pública e temos que saber como devemos estar organizados, mas receio que não estejamos a fazer um bom trabalho, sobretudo na raia".