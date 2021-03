Apesar de precário, ilegal e empobrecido, o bairro de Santa Marta de Corroios não está habituado à violência. Fomos conhecer a versão dos seus habitantes da história do cerco policial.

Dentro do bairro cercado pela polícia: "Sentimo-nos seguros com a polícia"

De um momento para o outro, o cenário muda radicalmente. Ao longo da (ainda comprida) Rua Bento Gonçalves, na zona de Corroios, no Seixal, a paisagem suburbana é substituída pela de bairro de lata: ruas estreitas, habitações precárias construídas sobre vergas de madeira ou tijolos expostos, lixo acumulado em frente às casas e nas esquinas das ruas.



Há décadas uma zona de construção ilegal, este bairro de Santa Marta de Corroios – a comunicação social chamou-lhe Quinta das Lagoas, mas os seus habitantes discordam –, refúgio de uma comunidade empobrecida de filhos de imigrandes são tomenses, cabo-verdianos e guineenses, não está, apesar de tudo, habituado à violência. Foi com surpresa, portanto, que viu a PSP cercar os seus limites na tarde de terça-feira, depois de um desentendimento que culminou num ferido e, até agora, dois presos.





Alertados para a presença de "desordens e agressões", a polícia chegou ao bairro por volta das 12h30, sendo recebida a tiros, a que respondeu em igual medida. Os moradores foram instruídos a refugiar-se nas suas casas, onde permaneceram durante o resto do dia, enquanto dois suspeitos foram encurralados dentro de um café, de onde negociaram a sua rendição. Os distúrbios foram inicialmente noticiados como "uma rixa entre grupos rivais", mas os locais têm outra história para contar.