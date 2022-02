Defesa de Rendeiro e Ministério Público da África do Sul reúnem-se esta manhã

A defesa de João Rendeiro e os responsáveis do Ministério Público sul-africano vão reunir-se esta sexta-feira para enviar para Portugal os documentos do processo de extradição. "Nos termos do acordo com o NPA (National Prosecuting Authority), os documentos vão para Portugal para se avaliar se estão intactos e para serem certificados, sendo que nos reservamos ao direito de argumentar sobre a autenticidade", afirmou a advogada do ex-banqueiro.



O processo de extradição de João Rendeiro será discutido entre os dias 13 e 30 de junho no tribunal de Verulam, com uma sessão prévia de preparação a 20 de maio com a defesa e a National Prosecuting Authority, o equivalente ao MP sul-africano.



"O encontro vai acontecer esta sexta-feira, às 10h00 (8h00 em Lisboa). É a hora que está confirmada", disse advogada do ex-banqueiro e ex-presidente do BPP, June Marks, depois de ter adiantado na última semana que as partes do processo concordaram em reunir-se "para selar os documentos e enviá-los de volta" para a Procuradoria-Geral da República (PGR) nacional.