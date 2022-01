De padre a assessor na câmara do Seixal

Ordenado pelo Bispo de Setúbal, D. José Ornelas Carvalho, em abril de 2016, a vida sacerdotal do jovem brasileiro foi curta. Era pároco da Arrentela desde setembro de 2018 e pertencia à Aliança de Misericórdia, um dos mais importantes movimentos eclesiásticos do Brasil, com presença em sete países e mais de 10 mil membros espalhados por 40 cidades brasileiras, mas deixou o sacerdócio em novembro de 2020.



Segundo comunicado da Diocese de Setúbal, Luiz Barbosa Júnior solicitou “a dispensa do ministério sacerdotal” por “motivos pessoais”. Ao que a SÁBADO apurou junto de fontes da diocese, ter-se-á apaixonado por uma catequista.



A 24 de maio de 2021, cerca de cinco meses depois, o ex-padre firmou um contrato com a Câmara Municipal do Seixal para “apoio técnico especializado” ao então vereador Manuel Pires, seu ex-paroquiano e responsável pelo pelouro do Património Histórico Cultural. Eleito pelo PSD, Manuel Pires era já independente: em dezembro de 2018, a concelhia partidária retirou-lhe a confiança política, acusando-o de seguir posições políticas “individualistas” e de “cumplicidade” com a CDU.