Semana começa com continuação de tempo seco e máximas até 15 graus

A semana que hoje começa vai continuar a ser de tempo seco em Portugal continental, situação que deverá manter-se pelo menos até sábado, e temperaturas a oscilar entre os -4 e os 14/15 graus, disse fonte do IPMA.







CM

"Pelo menos até dia 21 ou 22 [sexta-feira ou sábado] continua-se a prever um cenário de tempo seco. Vai haver uma intensificação do vento a partir de quarta-feira, ficamos com sensação acrescida de frio, de desconforto térmico, mas não se prevê chuva", disse a meteorologista à agência Lusa Maria João Frada do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).A meteorologista explicou que o mês de janeiro tem sido seco e em dezembro registaram-se poucos episódios de precipitação.Maria João Frada justificou o tempo seco com a existência de um bloqueio anticiclónico que impede a progressão normal nesta altura do ano das ondulações frontais associadas a depressões que vêm do Atlântico."Temos tido com muita frequência um anticiclone a noroeste do território ou sobre a Europa ocidental a estender-se em influência até a Península Ibérica ou eventualmente nas Ilhas Britânicas a estender a influência até à Madeira e um outro anticiclone a noroeste dos Açores. Tem sido um padrão muito constante e isto vai bloquear a passagem das depressões. Nos Açores pelo contrário, no intervalo destes dois anticiclones tem havido depressões e frentes e até tem chovido muito, mas tem ficado confinado aos Açores", explicou.De acordo com Maria João Frada, trata-se de um padrão que tem sido uma constante este inverno e até no final do outono."Não me parece estar a mudar. Eventualmente para 23, mas ainda não podemos dizer porque falta muito tempo", realçou.No que diz respeito às temperaturas, a meteorologista do IPMA indicou que não têm estado muito baixas, como é típico no inverno."Tivemos temperaturas acima da média, mas neste momento já baixaram um pouco para o que é habitual em janeiro, o mês mais frio", disse.Segundo Maria João Frada, as temperaturas oscilam entre os -4 graus Celsius e os 14/15 graus e deverão manter-se assim.