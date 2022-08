D. Manuel Clemente encontrou-se com Papa Francisco

"O Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, foi recebido, esta manhã, pelo Papa Francisco, em audiência privada, no Vaticano", avança o Patriarcado de Lisboa em comunicado.



"O encontro, pedido pelo Cardeal-Patriarca de Lisboa, realizou-se num clima de comunhão fraterna e num diálogo transparente sobre os acontecimentos das últimas semanas que marcaram a vida da Igreja em Portugal", indica a mesma nota.





O Vaticano mencionou o encontro no seu boletim acerca das audiências. Além de D. Manuel Clemente, o Papa Francisco também recebeu o Bispo António de Volokolamsk, presidente do departamento dos Assuntos Externos do Patriarcado de Moscovo; o Cardeal Leonardo Sandri, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais e o Cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos.Esta quinta-feira, o jornal Expresso revelou que um padre recolheu informações sobre 12 sacerdotes suspeitos de abusos sexuais a menores que frequentavam as suas paróquias e denunciou-os à Comissão Independente que investiga abusos na igreja.Na semana passada, foi revelado que o Cardeal-Patriarca de Lisboa não revelou às autoridades uma queixa relativa a um padre