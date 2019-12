A União de Misericórdias garante que os cuidados continuados de longa duração estão em risco por falta de financiamento. Ao Jornal de Notícias, o presidente Manuel de Lemos indica que o financiamento do Governo nunca foi suficiente para cobrir as despesas e refere que pode estar em causa o fecho de valências ou a redução de camas, caso este não seja atualizado no início do próximo ano. Misericórdias propõem um aumento de seis a sete euros à comparticipação diária por utente, que é de 62,15 euros.