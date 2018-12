Presidente do CDS-PP considerou que um deputado registar outro "constitui uma ilegalidade gravíssima" e que "cada um tem de retirar as suas consequências".

A presidente do CDS-PP considerou esta quinta-feira que um deputado registar outro "constitui uma ilegalidade gravíssima" e que "cada um tem de retirar as suas consequências", defendendo que no seu partido vigora "uma política de seriedade".



"Nós não somos todos iguais. Eu falo pelo CDS e no CDS não temos esses casos e cuidamos para que eles não existam. Há uma política de seriedade dentro do grupo parlamentar do CDS há muito tempo, que é relembrada a todos os deputados", afirmou Assunção Cristas, no final de uma audiência com o Presidente da República, no Palácio de Belém, em Lisboa.



Um dia depois de ter sido noticiado que a deputada do PSD Mercês Borges votou pelo seu colega de partido Feliciano Barreiras Duarte no Orçamento do Estado para 2019, na generalidade, a presidente do CDS-PP considerou que "esse tipo de atitudes, além do mais, constitui uma ilegalidade gravíssima e, portanto, cada um tem de retirar as suas consequências".



"Eu falo pelo CDS e aqui estamos bem conscientes de que ninguém tem esse tipo de atitudes e, portanto, eu também recuso quando se procura englobar toda a gente no mesmo tipo de atitudes e de abordagens que, de facto, não é o caso", acrescentou.