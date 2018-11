Dos 2875 menores que deixaram o sistema de acolhimento, 984 tinham problemas de comportamento e 403 eram toxicodependentes.

Há cada vez mais jovens à guarda do Estado que cometem crimes. Em 2017, esse número subiu 85%, revela o relatório CASA.



Esses jovens passam do sistema de acolhimento e protecção para o de justiça juvenil. No ano passado, 48 jovens "foram internados em centro educativo visando a respectiva educação para o direito face ao cometimento de actos ilícitos penal". Contudo, outros sete foram directamente para um estabelecimento prisional.



O aumento de 85% de jovens à guarda do Estado que cometem crimes está relacionado com o facto de o sistema de protecção receber jovens cada vez mais velhos e com mais problemas de comportamento. Dos 2875 menores que deixaram o sistema de acolhimento, 984 tinham problemas de comportamento e 403 eram toxicodependentes ou consumiam drogas de forma esporádica.



"Quando o jovens já nos chega aos 13, 14 e 15 anos, com problemas comportamentais seríssimos, sinalizados pela educação ou pelas autoridades policiais, com necessidade de acompanhamento pedopsiquiátrico ou psicológico, exigem das nossas equipas uma postura muito diferente", disse a secretária de Estado da Inclusão, Ana Sofia Antunes.