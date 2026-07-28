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Portugal

Crime e castigo: o monstro de Beja

João Amaral Santos 28 de julho de 2026 às 23:00
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Francisco bebia para lidar com o desespero e, um dia, matou toda a família à catanada. Justificou o ato com as "dívidas", mas havia outros segredos. O homicida enforcou-se na noite em que entrou na cela.

Na segunda semana de fevereiro de 2012, Francisco Esperança, 60 anos, manteve a mesma rotina: passou pelos restaurantes e cafés de Beja - bebendo, como habitualmente, em excesso -, e ainda por Lisboa. Nesse período, a loja de lingerie da sua mulher, Benvinda, 52 anos, que funcionava no centro da cidade alentejana, esteve sempre fechada, o que não despertou atenções, já que o homem avisara a única funcionária de que a família “ia sair de Beja e gozar uns dias de férias”.

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