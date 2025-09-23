Sábado – Pense por si

CRIME. O “TRANQUILO” SENHOR ADELINO QUE MATOU A FAMÍLIA E SE SUICIDOU

Crime e Castigo: A tragédia da família Freire

23 de setembro de 2025

Adelino era construtor no Montijo quando a crise o “apanhou”. A depressão e a loucura levaram-no a matar a mulher e as duas filhas. Depois, cobriu-se com notas de euro e suicidou-se.

O pai de Adelino Freire (que também se chamava Adelino) estranhou o silêncio do filho mais novo naquela manhã de segunda-feira, 16 de julho de 2007. Já tinha tentado ligar para os quatro telemóveis do filho, mas ninguém atendeu.

