Portugueses endividados recorrem a empréstimos ilegais com juros que, em média, se situam entre os 50% e os 80%. Em casos extremos, as taxas chegam aos 300%.

Algumas famílias, para obterem créditos de pequeno montante, chegam a perder a casa de família. Diretor do Departamento de Ação Sancionatória do Banco de Portugal (BdP) garante ao Correio da Manhã que os casos têm aumentado "substancialmente".



