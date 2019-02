Todas as pessoas que em outubro fizeram análises à presença de glifosato na urina, numa iniciativa da Plataforma Transgénicos Fora, estavam contaminadas. Segundo o Jornal de Notícias, o pesticida, que foi classificado em 2015 pela Organização Mundial de Saúde como "carcinogéneo provável para o ser humano e carcinogéneo provado para animais de laboratório", está disseminado por todo o País.

Em Portugal, uma lei revista em 2017 proíbe a aplicação de glifosato em diversos espaços públicos. No entanto, não interdita completamente o uso do pesticida. Para a coordenadora da campanha Autarquias sem Glifosato, Alexandra Azevedo, a lei "está longe de ser corretamente aplicada e de garantir a saúde pública".

Das 308 câmaras em Portugal, apenas 13 integram esta campanha – Alcanena, Aveiro, Braga, Cabeceiras de Basto, Castelo de Paiva, Castro Verde, Funchal, Lousada, Porto, São Vicente, São Pedro do Sul, Vila Real e Vila Nova de Paiva. Também 23 juntas de freguesia aderiram à campanha.

Margarida Silva, da Plataforma Transgénicos Fora, não acredita que as câmaras estejam a "esgotar as outras possibilidades antes de usar glifosato", por "hábito ou falta de preocupação". A responsável considera que a contaminação é "crónica", garantindo que "Portugal está acima da média dos 18 países da União Europeia, onde as amostrar contaminadas são 50%".