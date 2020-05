Covid-19: Por que razão o número de infetados diminuiu em 24 horas?

Em 24 horas, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde ( DGS ), o número de infetados diminuiu. Se ontem se registaram 25.351 infetados com o novo coronavírus , hoje a DGS deu conta de"Ontem, o boletim publicado estava errado", afirmou Marta Temido. "Esta tarde, não só o boletim de ontem como os de dias anteriores [25-30 de abril] serão corrigidos com uma nota explicativa que é a seguinte: a extração dos dados do SINAVE assenta em duas aplicações que não integram [juntam os dados] automaticamente". Trata-se do SINAVE-LAB, para os laboratórios, e SINAVE-MED, para os médicos."Sabendo desta fragilidade, a cada semana validam-se todos os dados carregados na semana anterior. Ontem verificou-se que um conjunto de casos no Norte, os cerca de 422, eram casos confirmados que estavam duplicados, não eram verdadeiros novos casos", explicou Marta Temido. Isso é que levou à redução."Quando um caso no laboratório confirmado, não tem número de utente associado, para verificar se caso é ou não constante no sistema [se já está registada] é passada uma rotina que cruza o nome e data de nascimento para ver se há ou nao cruzamento. É desta verficação que se constata que havia dados positivos de pessoas com data e nome já constante no sistema. Foi esta circunstância que sendo rotineira teve resultado de duplicação de dados, por isso corrigimos e explicámos no site Covid- 19", acrescentou Marta Temido.A atualização será colocada nos novos boletins e nos anteriores.Esta tarde, os jornalistas receberam o boletim com a seguinte nota: "O apuramento de dados, para efeitos de vigilância epidemiológica, é complexo e não integra automaticamente SINAVE-LAB e SINAVE-MED. Como tal, a rotina semanal de trabalho envolve testes de validação de todos os dados carregados. Ontem, verificou-se o seguinte: Quando um caso confirmado laboratorialmente para SARS-CoV-2 não tem número de utente associado no registo, o sistema está parametrizado para verificar se o nome e data de nascimento correspondem, ou não, a um caso que já estivesse confirmado.""Num conjunto de casos da região Norte, na última semana (desde o dia 25 de abril), os testes informáticos de verificação encontraram 422 casos duplicados que não eram verdadeiros novos casos e sim problemas de integração. Como tal, os dados de hoje para a região Norte refletem essa correção e os boletins dos dias de 25 a 30 de abril serão de seguida corrigidos."