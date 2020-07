Covid-19: Um em cada cinco casos em Lisboa não sabe como foi infetado

O número de surtos de covid-19 fora de Lisboa e Vale do Tejo está a aumentar nas últimas semanas e tal demonstra a importância de controlar a pandemia na região que é a mais afetada pelo novo coronavírus. Para Ricardo Baptista Leite, deputado do PSD que esteve presente naquela que será a última reunião no Infarmed para a atualização da situação da covid-19 em Portugal, "falhar na resposta a Lisboa é falhar ao país".

"Se falharmos na resposta à região de Lisboa, estaremos a falhar na resposta ao país", disse o deputado social-democrata, que apontou que foram registados, nas últimas semanas, 48 surtos fora da Área Metropolitana de Lisboa, quando o mesmo número era de "apenas 12" duas semanas antes.

Ao mesmo tempo, revelou que o número de pessoas infetadas sem qualquer ligação é de 18% em Lisboa e Vale do Tejo, enquanto nas regiões do Norte e Centro a percentagem sobe para os 26%.

Ricardo Baptista Leite ressalvou ainda a "aparente" estabilização dos casos registados na região de Lisboa, mas alerta que é necessário ser-se prudente, pois em Sintra os números ainda não baixaram.

Antes do deputado do PSD, José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, revelou que o índice R, que quantifica a média de contágios que provocou cada infetado, está nos níveis previstos para esta altura do desconfinamento.

Segundo o mesmo, após a reunião com especialistas no Infarmed, o R é agora de 1.09 na região Norte, 1.08 no Centro, 0.97 em Lisboa e Vale do Tejo, 0.86 no Alentejo e 0.77 no Algarve.

A informação vem acrescentar ao que já tinha sido afirmado por Marcelo Rebelo de Sousa minutos antes. O Presidente da República, em jeito de balanço após a reunião no Infarmed com especialistas, indicou que o R em Portugal é 0.8 e na Grande Lisboa é de 0.7, destacando ainda que o tempo mediano de internamento é de 10 a 11 dias.