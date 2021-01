Covid-19: Surto na Misericórdia de Pinhel regista 48 infetados

Um surto de infeções com o novo coronavírus na Santa Casa da Misericórdia de Pinhel, no distrito da Guarda, atinge 38 utentes e 10 funcionários, disse hoje o provedor Luís Videira Poço.

O dirigente confirmou à agência Lusa que os casos foram detetados numa Estrutura Residencial Para idosos (ERPI) e Centro de Noite, após os testes realizados no dia 31 de dezembro.

"Dos utentes positivos [todos mulheres], quatro encontram-se internados no Hospital Sousa Martins [Guarda], uma delas em estado muito grave na Unidade de Cuidados Intensivos", adiantou o responsável, salientando que ainda não se registaram vítimas mortais na instituição.

O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Pinhel acrescentou que duas das pacientes devem ter alta média na segunda-feira.

Luís Videira Poço adiantou ainda que a instituição recebeu hoje uma brigada de intervenção rápida de apoio aos lares com surtos de covid-19 vinda do Porto, com quatro elementos.

O dirigente salientou ainda que na Unidade de Cuidados Continuados não se registaram casos, após testes realizados a todos os 31 utentes.

Portugal contabiliza pelo menos 7.045 mortos associados à covid-19 em 423.870 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O estado de emergência decretado em 09 de novembro para combater a pandemia foi renovado até 07 de janeiro, com recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.