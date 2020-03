Covid-19: PSD com dúvidas sobre medidas excecionais na Justiça

Advogados, arguidos e testemunhas a inundar centros de saúde e hospitais para obter declarações de "justo impedimento" ou a questionar cada tribunal sobre se está ou não encerrado e durante quanto tempo para perceber como se aplica a suspensão de prazo e magistrados do Ministério Público a entupir os sistemas de trabalho remoto para ficarem todos em casa a trabalhar durante a pandemia de covid-19. São cenários como estes que levam o PSD a questionar a ministra da Justiça sobre as medidas excecionais para fazer face ao novo coronavírus.

As medidas do Governo preveem que se possa faltar justificadamente e se adiem atos processuais quando os envolvidos estejam em isolamento por causa da covid-19. Mas obrigam a que se apresente em tribunal "uma declaração emitida por autoridade de saúde". Para o PSD, isto "sobrecarrega hospitais, centros de saúde e delegados de saúde com tarefas administrativas" e tem ainda um efeito pernicioso: "provocará uma deslocação massiva de pessoas a esses locais, que são pontos de contágio".

O PSD também não entende por que motivo não está prevista a situação de isolamento voluntário profilático "similar ao que foi seguido pelo próprio Presidente da República".

Nas questões enviadas ao Governo, os deputados sociais-democratas também frisam os efeitos potencialmente negativos de a declaração de impedimento ter de ser validada por um juiz, "o que implica uma tramitação desnecessária".

"Fica a dúvida se juízes, magistrados do Ministério Público e oficiais de Justiça terão ou não de estar a trabalhar no tribunal", dizem os deputados do PSD, que sublinham que o diploma "é omisso a esse respeito".

De qualquer modo, o PSD garante que o sistema não aguentará que todo o trabalho se faça remotamente. "O VPN que permite aos magistrados judiciais e do MP trabalhar à distância não tem capacidade para suportar que todos estejam despachar fora dos tribunais em simultâneo", dizem, alertando para a "confusão" que uma sobrecarga do sistema pode gerar.

O PSD entende, aliás, que este diploma pode contrariar o que foi deliberado pelos Conselhos Superiores da Magistratura e dos Tribunais Administrativos e Fiscais para que até 26 de março se realizem apenas diligências que ponham em causa direitos fundamentais dos cidadãos.

Os sociais-democratas perguntam ainda à ministra se não equaciona "suspender todas as diligências e prazos processuais que não contendam com os direitos fundamentais dos cidadãos até dis 9 de abril".