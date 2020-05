Covid-19: Portugal tem terceiro dia consecutivo com mais de 150 recuperados

O número de recuperados em Portugal subiu esta sexta-feira para os 2.422, com mais 164 a não revelarem sintomas da doença nas últimas 24 horas. Este foi o terceiro dia consecutivo em que Portugal registou mais de 150 recuperados, o que nunca tinha acontecido desde que foram confirmados os primeiros casos, a 2 de março.

Depois de dois dias com 333 e 182 pessoas recuperadas, respetivamente, Portugal registou esta sexta-feira mais 164 pacientes da Covid-19 recuperados - um crescimento de recuperados de 7,3%.



No mês de maio já foram registados mais de 900 recuperados da doença - quase 40% de todos os 2.422 pacientes com Covid-19 que recuperaram. Este foi também o quarto dia do mês de maio com mais de 100 recuperados num só dia. Só tinham sido verificados outros três dias com mais de uma centena de recuperados nos meses de abril e março.

Ao mesmo tempo, o número de internados e doentes em unidades cuidados intensivos baixou esta sexta-feira. São agora 842 os doentes da Covid-19 em hospitais, menos 32 que no dia anterior - um decréscimo de 3,7% nas últimas 24 horas. Os outros mais de 26 mil pacientes com o novo coronavírus estão em casa. Destes 842 doentes, 127 são casos graves - menos oito que no dia anterior, num decréscimo de 5,9%.

O número de internados é agora o mais baixo desde o dia 1 de abril, enquanto o número de doentes em cuidados intensivos é o mais baixo desde o dia 28 de março.

Esta sexta-feira, Portugal registou 553 novos casos do novo coronavírus, ultrapassando a barreira dos 27 mil casos no total. A tendência é a mesma dos últimos três dias: na quarta-feira foram confirmados 533 novos infetados e, nas 24 horas anteriores, outros 480. Só nestes três dias, foram confirmados mais casos mais casos do que no total dos sete dias anteriores.

Em termos de crescimento, o aumento registado esta sexta-feira foi de 2,1% - o mais alto desde o dia 25 de abril, em que tinham sido confirmados 595 novos casos.

O aumento do número de casos nos últimos três dias não se traduziu, no entanto, para um aumento de mortes. O boletim epidemiológico desta sexta-feira regista apenas nove mortes causadas pela Covid-19, o número mais baixo desde 23 de março e o aumento percentual mais baixo de sempre: apenas 0,8%.