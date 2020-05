Em breve, será possível perceber o número de casos ativos de infetados pelo coronavírus em Portugal. A garantia foi deixada por Graça Freitas , a diretora-geral de Saúde, na conferência de imprensa diária acerca da situação da doença em Portugal.Através da plataforma TraceCOVID, "a breve prazo vamos divulgar os que recuperaram" sem ter que recorrer ao hospital. Até agora, os dados dos recuperados são obtidos pela via hospitalar, mas será possível "colher os dados dos doentes que ficaram em ambulatório, em casa" e foram seguidos pelos centros de saúde."Os que estão ativos são os que ainda não recuperaram", explicou Freitas.O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, foi questionado sobre o número de pessoas testadas. Até agora, os dados revelados referem-se ao número de testes - e uma pessoa pode fazer vários testes."Não sabemos ainda o número de pessoas testadas, sabemos o número de testes, porque muitas fizeram mais do que um teste. Os infetados tiveram que fazer outros testes para percebermos se davam negativo. O número de pessoas testadas poderá saber-se num momento posterior, com o cruzamento de fontes de informação", adiantou Lacerda Sales.

O governante avançou também que foram realizados mais de meio milhão de testes de diagnóstico de covid-19 em Portugal, tendo sido feitos em abril uma média de cerca de 11.500 por dia.

"De 01 a 06 de maio a média foi de mais 12.400 testes por dia, pelo que se mantém a tendência do aumento de testagem", frisou.

Portugal regista hoje 1.114 mortes relacionadas com a covid-19, mais nove do que na quinta-feira, e 27.268 infetados (mais 553), segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

Com Lusa