Covid-19. Portugal já administrou mais de 10 milhões de doses de vacinas

Portugal já administrou mais de 10 milhões de doses de vacina contra a covid-19. Na última semana, segundo o relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS) e task-force, foram administradas 1.089.719 doses de vacinas, o maior número de inoculações numa semana desde o início da vacinação.







Vacinação contra a Covid-19 Lusa

Os dados da DGS, até 11 de julho, indicam que 6,2 milhões de portugueses já receberam pelo menos uma dose da vacina, o que corresponde a 60% da população, com mais de 4,3 milhões a já terem completado a vacinação - o que corresponde a 42% da população.As faixas etárias com mais de 65 anos já têm 99% das pessoas com a primeira dose, com 95% dos maiores de 80 anos a registarem a vacinação completa. Mais de metade das pessoas na faixa etária entre os 25 e 49 anos (57%) já recebeu pelo menos uma dose da vacina, com 20% a já ter completado a vacinação.Portugal já recebeu um total de 11,5 milhões de doses de vacina, tendo distribuído quase 10,7 - o que significa que existem mais de 800 mil doses em reserva atualmente.As regiões do Alentejo e Centro continuam a ser as que têm a vacinação mais avançada, com mais de 63% das pessoas com pelo menos uma dose da vacina. A região alentejana tem quase metade da população com vacinação completa. Lisboa e Vale do Tejo regista 59% da população com pelo menos uma dose e 40% já completou a vacinação. As mesmas percentagens no Norte são de 60% e 41%, respetivamente.