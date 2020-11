O Bloco de Esquerda na Câmara de Lisboa quer saber que destino terão os 11 milhões de euros que a autarquia está contratualmente obrigada a pagar à Web Summit num ano em que, por causa da pandemia de covid-19, o evento será integralmente online e, por isso, sem qualquer retorno para a cidade.Manuel Grilo, vereador do BE, enviou esta quarta-feira um requerimento a Fernando Medina no qual questiona o presidente da Câmara sobre o destino deste dinheiro público e se há alguma negociação em curso para reduzir este montante numa altura em que a cidade está a sofrer com o impacto da quebra económica gerada pela pandemia e não se vislumbra a vantagem do apoio ao evento que decorrerá entre 2 e 4 de dezembro."As empresas de produção, de hotelaria, de catering, de restauração, e todas as empresas que davam apoio aos participantes e ao próprio evento não receberão nenhum benefício do investimento púbico de 11 milhões de euros no evento", lê-se no requerimento a que SÁBADO teve acesso, que descreve as condições precárias em que está toda a atividade ligada ao turismo em Lisboa."Só em Lisboa estima-se que existiam 150 mil pessoas a trabalhar na área do turismo e que, de um momento para outro, perderam tudo. Na Baixa já fecharam dezenas de lojas, os comerciantes do Bairro Alto estão em agonia e já há grupos informais de trabalhadores da cultura a recolher comida para quem montava os espetáculos da EGEAC", recorda Manuel Grilo, ao mesmo tempo que avança a hipótese de montante que está previsto pagar à Web Summit "seja alocado ao apoio a empresas em dificuldade na cidade".O tema também já tinha sido alvo de críticas num artigo de opinião do deputado municipal bloquista Ricardo Moreira, esta semana no Público. O texto era, contudo, bem mais contundente do que o requerimento apresentado por Manuel Grilo e classificava como "uma indignidade" o apoio à Web Summit."Os 11 milhões gastos na Web Summit faltam a estes pequenos negócios e António Costa e Fernando Medina mostram que têm prioridades trocadas. É inexplicável", escreveu o bloquista, recuperando as críticas que tem feito desde o anúncio da vinda do evento para Portugal."Quando, em 2018, Fernando Medina anunciou o contrato de dez anos com a maior feira de empreendedorismo e tecnologia do mundo, a promessa era que esse dinheiro seria em grande parte usado para a logística da Web Summit, totalizando mais de 110 milhões de euros até 2028. Para além desse apoio milionário, Fernando Medina garantia ainda a Paddy Cosgrave um investimento nas instalações da FIL. Ou seja, Medina não era só imensamente generoso para com a Web Summit, como ajudava a pagar o passivo milionário da AIP, a associação dos patrões da indústria portuguesa, dona da FIL", recorda no texto do Público Ricardo Moreira, numa alusão a um tema que também é alvo do requerimento feito por Manuel Grilo: as obras no parque de exposições.Manuel Grilo recorda, no requerimento feito a Medina, que "terminou no passado mês de outubro, o prazo para a Câmara de Lisboa e a Fundação AIP chegarem a acordo sobre as obras de requalificação da FIL, no Parque das Nações, mas segundo a comunicação social, as negociações nem sequer foram encetadas". Ora, avisa o vereador do BE, isto pode ser visto como uma violação do contrato assinado em 2018 que previa que o evento tecnológico se mantivesse em Lisboa até 2028."Sem acordo relativamente ao contrato entre as duas entidades, para estudar e avaliar a expansão das instalações, Portugal arrisca-se a violar o contrato celebrado com a empresa organizadora do Web Summit, a partir de 2022", vinca o vereador, que deixa a pergunta a Fernando Medina sobre "o ponto de situação da negociação encetada com a Fundação AIP para expansão da FIL".Se é certo que o contrato "inclui uma cláusula de rescisão de 340 milhões de euros por cada ano em que o evento se realize fora da capital", não é muito claro qual será a consequência desta violação do acordo no que toca às obras da FIL.E também não se percebe – nem é questionado pelo vereador Manuel Grilo – se há a possibilidade de invocar essa cláusula de rescisão este ano, uma vez que o evento será online e, como tal, não se pode considerar que decorre em Lisboa.Há, contudo, muitas dúvidas em relação a este contrato, uma vez que ele nunca foi tornado público. A Câmara de Lisboa tem invocado as cláusulas de confidencialidade alegadamente impostas pela Web Summit para esconder os termos do que foi acordado, apesar de em regra os contratos com entidades do Estado deverem ser públicos.