Depois do terceiro dia sem vítimas mortais desde o início da pandemia, Portugal regista este sábado duas mortes. Número de internados volta a descer.

Covid-19. Portugal com duas mortes e 454 novos casos

Portugal registou este sábado mais duas vítimas mortais da covid-19, depois do terceiro dia sem óbitos a registar. Desde o início da pandemia, morreram 16.976 pessoas após serem infetadas pelo vírus.







Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 454 novos casos de coronavírus, para um total superior a 836 mil infetados desde o início da pandemia.O número de recuperados foi superior ao de casos confirmados, tendo sido dados como recuperados mais 639 pessoas em relação ao dia anterior, para um total de 796 mil recuperados da covid-19.Também o número de internados voltou a descer este sábado. Foram registados 302 doentes internados com covid-19, menos 22 que ontem, dos quais 84 em unidades de cuidados intensivos - menos 5 que ontem.Estes são os valores mais baixos de internamentos com covid-19 desde 26 de março do ano passado e 23 de setembro, respetivamente.