Covid-19. Portugal com 2.605 infetados e quatro mortes nas últimas 24 horas

Portugal confirmou este sábado mais 2.605 novos casos de covid-19, registando agora um total superior a 887 mil infetados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.







Portugal Covid-19 Reuters

<div class="flourish-embed flourish-chart" data-src="visualisation/6624912"><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

<div class="flourish-embed flourish-chart" data-src="visualisation/6624948"><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

Nas últimas 24 horas foram registadas quatro vítimas mortais da covid-19, para um total de 17.112 óbitos desde março do ano passado.O número de novos casos registados este sábado é um novo máximo desde 13 de fevereiro do ano passado, e a primeira vez que o país ultrapassa a barreira dos 2.500 casos em quase quatro meses.Mais de metade dos infetados das últimas 24 horas foram registados na região de Lisboa (1.362).Foram ainda registados mais 1.718 recuperados da doença em relação ao dia anterior, com o número de casos ativos a voltar a aumentar: são agora 36. Este é o maior número de recuperados num dia desde 15 de março, curiosamente o dia em que se iniciou o desconfinamento em Portugal.O número de internados voltou a aumentar em relação ao dia anterior, com Portugal a registar 543 internados com covid-19, mais 11 que na sexta-feira. O número de internados em unidades de cuidados intensivos também aumentou: são 122, mais quatro que há 24 horas.Este é o maior número de doentes hospitalizados em UCI desde 9 de abril e o maior número de internados desde 31 de março.