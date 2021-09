Covid-19: Portugal com 13 mortes e 1.713 novos casos nas últimas 24 horas

Portugal registou este sábado mais 13 vítimas mortais da covid-19, aumentando para 17.785 o número de mortes provocadas pela pandemia.







Portugal Covid-19 Reuters

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 1.713 novos casos do novo coronavírus, aumentando para mais de 1,045 milhões infetados desde março do ano passado.O número de internados baixou este sábado, tendo sido registados 664 internamentos em hospitais (menos 17 que no dia anterior), dos quais 139 em unidades de cuidados intensivos, mais três que no dia anterior.