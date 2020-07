O boletim epidemiológico da Direção-Geral de Saúde desta quinta-feira mostra que nas últimas 24 horas morreram 13 pessoas de covid-19, o número mais elevado desde 1 de junho. Sem contar com o primeiro dia do mês passado, há cinco semanas que o número de mortos não era tão elevado.Outro facto que nos revela o boletim desta quinta-feira é que todas as 13 mortes ocorreram na Região de Lisboa e Vale do Tejo, o número de mrotes mais elevado nesta região desde o começo da pandemia. Dos novos casos, 328 (78,5%) foram identificados também nesta região.Quanto aos internados, são agora 487, menos 25 do que na passada quarta-feira, verificando-se também menos uma pessoa em unidade de cuidados intensivos, sendo atualmente 73.O relatório continua sem incluir a atualização dos dados por concelho. A DGS e o Governo já referiram que ainda estão a trabalhar para conseguir compilar estes dados de forma correcta.Esta é também a primeira vez desde a segunda semana de maio em que se verificam dois dias seguidos com mais de 400 infeções. A última vez que tinha havido um aumento combinado tão elevado foi a 7 e 8 de maio.