Covid-19: Número de infetados em comunidade de Moura sobe para sete

O número de pessoas infetadas com o novo coronavírus responsável pela covid-19 na comunidade residente no sítio do Margaçal, em Moura (Beja), subiu para sete, disse hoje à agência Lusa o coordenador do serviço municipal de proteção civil.

Depois de ter sido confirmada na segunda-feira a infeção numa mulher da comunidade, foram feitos na quarta-feira testes aos restantes 13 residentes, "dos quais resultaram mais seis casos positivos, quatro negativos e três inconclusivos", precisou o coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil de Moura (SMPCM) Diogo Saraiva.

Segundo o responsável, a mulher, de 51 anos, o primeiro caso de infeção confirmado no Margaçal, foi internada na terça-feira no hospital de Beja, "após avaliação do quadro clínico" e "devido ao agravamento da sintomatologia".

"Desde a primeira hora" que o SMPCM e as autoridades de saúde locais "colocaram em vigilância ativa" a comunidade residente no sítio, localizado no troço da Estrada Nacional 255 que liga a cidade de Moura e a vila de Pias, no distrito de Beja.

A comunidade do Margaçal "mantém-se em confinamento", o que "está a ser garantido pela GNR", junto com "a segurança do espaço", e o Centro de Saúde de Moura "está a acompanhar a evolução do estado clínico dos doentes", refere o SMPCM.

O Serviço de Ação Social da câmara está "a prestar todo o apoio necessário" à comunidade, "nomeadamente no acesso aos bens de primeira necessidade e medicamentos", referiu.

A comunidade do Margaçal é a segunda do concelho de Moura com casos de infeção pelo novo coronavírus, depois do bairro Espadanal, na periferia da cidade, onde foram confirmados 32 casos de covid-19 entre os 59 moradores.

Também os residentes no Espadanal estão em confinamento obrigatório e não podem sair do bairro, que está a ser vigiado pela GNR, e a câmara está a assegurar-lhes o acesso a alimentação, a medicação e a bens essenciais, disse Diogo Saraiva.

No Alentejo, há 181 casos de infeção confirmados e registo de um morto associado à covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Portugal contabiliza 820 mortos associados à covid-19 em 22.353 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da DGS sobre a pandemia.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 183 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.