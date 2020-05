À saída da reunião com especialistas no Infarmed, o Presidente da República afirma que na reunião foi reconhecida a "especial atenção" que é devida à região de Lisboa e Vale do Tejo que nos últimos dias tem concentrado quase a totalidade de novos casos no país. No entanto, Marcelo Rebelo de Sousa assegura que "não se pode falar em descontrolo na região de Lisboa e Vale do Tejo""Menor solicitação, menor pressão sobre as estruturas do SNS. Ao mesmo tempo reconheceu-se as preocupações a ter relativamente à Região de Lisboa e Vale do Tejo, já que o R está acima do 1 nesta região, como também têm surgido focos e surtos detetados que merecem atenção e preocupação", disse o Presidente da República, acrescentando que um dos especialistas referiu que estes surtos podem estar ligados às condições socio-económicas daquelas regiões.O Presidente da República reconheceu também que há "alguma resistência" no número de infetados e internamentos nesta região e focos de surto na Grande Lisboa, que podem estar, antecipou, associadas a condições socieconómicas menos favoráveis.O Presidente da República notou ainda os efeitos do desconfinamento nos outros países que, diz "andam todas quanto ao R ligeiramente acima ou abaixo do 1".