Covid-19: Morreu uma jovem com menos de 20 anos em Portugal

Morreu uma jovem com uma idade compreendida entre os 10 e os 19 anos, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde deste sábado.Até agora, desde o início da pandemia, tinha morrido em Portugal apenas uma pessoa com menos de 20 anos: uma criança com 10 anos.Portugal contabiliza hoje mais 88 mortes relacionadas com a covid-19 e 4.413 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção Geral da Saúde (DGS).Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5.461 mortes e 344.700 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 70.786, menos 480 em relação a sexta-feira.Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 3.093 pessoas, menos 137 do que no dia anterior, dos quais 503 em cuidados intensivos, menos quatro.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 154.947 homens e 189.620 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 133 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 2.862 eram homens e 2.599 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nas pessoas com mais de 80 anos.

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.595.276 mortos resultantes de mais de 71 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.