O ministro do Ambiente e Ação Climática mostrou-se espantado com algumas das práticas que estão a ser utilizadas no comércio para evitar o contágio pela covid-19 , criticando o recurso a material descartável, como toalhas e loiça descartável."Barbeiros e cabeleireiros que, com a melhor das intenções, fornecem toalhas descartáveis e por cima destas uma toalha de turco", referiu Matos Fernandes, acrescentando que soube também de restaurantes "restaurantes que pretendem distribuir louça descartável para maior conforto dos clientes". O ministro acredita que estas medidas "não fazem qualquer sentido", lembrando que a "loiça lavada tem o mesmo grau de proteção que o descartável".O ministro foi ao Parlamento para ser ouvido pela Comissão Parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território sobre vários assuntos, aproveitando para falar sobre a produção desnecessária de resíduos descartáveis nesta altura onde são usadas milhões de máscaras e luvas descartáveis para proteção individual."Os aterros são o que são, as imagens não são bonitas e os impactos e perturbações, mas é a realidade e, se não mudarmos o comportamento, tudo ficará na mesma. Temos de agir a montante e prever medidas que impactem na forma de produzir, comprar, utilizar e descartar. Portugal nunca foi o caixote do lixo da Europa e nunca o virá a ser", assegurou o governante ao referir-se aos aterros de Valongo e da Azambuja.O ministro do Ambiente revelou que "até 15 de maio foi impedida a entrada de 246 mil toneladas de resíduos provenientes de outros países".O ministro do Ambiente revelou ainda que os "números provisórios de 2019 apontam para uma redução das emissões em Portugal de 8,5% quando na Europa foi de 4,3%", reforçando que esta redução aconteceu num ano em que a economia portuguesa cresceu mais que a economia europeia e que entre 2005 e 2018, Portugal reduziu em 21% as emissões.O ministro do Ambiente e Ação Climática afirmou ainda que o Governo quer mobilizar 4,5 mil milhões de euros para um "choque de investimento público" na área, mas admite que estará dependente de haver fundos europeus."Com uma forte componente de investimento público, se para tal existirem condições de financiamento a nível europeu, mas também com a participação de investimento privado, queremos mobilizar 4,5 mil milhões de euros para investimentos que apostam na sustentabilidade, que asseguram uma sociedade mais equilibrada e mais justa", disse João Pedro Matos Fernandes perante os deputados da Comissão Parlamentar de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território.Afirmou que o Governo ouviu 30 especialistas para pensar a retoma pós-pandemia e que há um consenso maioritário sobre a "economia verde", apontada como essencial "porque respeita os recursos, porque é mais transparente, porque é socialmente mais justa, porque é mais mão-de-obra intensiva".