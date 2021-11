Covid-19: mais oito mortos e 1.816 casos

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Nas últimas 24 horas, registaram-se 8 mortes e 1.816 novos casos de infeção por covid-19 em Portugal.



Portugal Covid-19 José Reis

Há 424 pessoas internadas devido à covid-19, mais 13 em relação ao último boletim. Destes, 69 estão em unidades de cuidados intensivos (UCI), um aumento de quatro relativamente a esta sexta-feira.

As oito mortes registaram-se no Norte (2), no Centro (3), e em Lisboa e Vale do Tejo (3).