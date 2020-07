Covid-19: Madeira sem novos casos e com mais três doentes recuperados

A Madeira não registou novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, indicou hoje o Instituo de Administração da Saúde (IASAÚDE), reportando também a recuperação de mais três doentes.

"No total, a região regista 95 casos confirmados de covid-19, dos quais 93 são casos recuperados e dois são casos ativos", refere a entidade em comunicado, esclarecendo que estes doentes foram identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas nos aeroportos da Madeira e Porto Santo.

Os viajantes permanecem em confinamento em residência própria, sem necessidade de cuidados hospitalares.

Em relação aos três casos recuperados, o IASAÚDE explica que dois são casos importados, com residência oficial na região, e um viajante não residente, que chegou à ilha na última semana e estava alojado no concelho da Calheta, na zona oeste.

No contexto da operação de rastreio de viajantes à entrada nos aeroportos do arquipélago, em vigor desde 01 de julho, foram já realizadas 3.545 colheitas para teste à covid-19 até às 18h do dia de hoje.

"Até ao dia 07 de julho, foram contabilizadas na região 1.552 notificações de casos suspeitos de covid-19, 1.457 das quais não se confirmaram", indica o IASAÚDE.

Atualmente, 6.237 pessoas estão identificadas e acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, agora com recurso a uma aplicação de telemóvel, designada 'MadeiraSafeToDiscover', 2.911 das quais estão em vigilância ativa.

Em Portugal, morreram 1.631 pessoas das 44.859 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 544 mil mortos e infetou mais de 11,85 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.