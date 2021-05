É preciso recuar até 2 de março, ainda antes de António Costa anunciar o plano de desconfinamento, para encontrar uma semana em que o concelho de Lisboa registasse tantos casos. Lamego avançou no desconfinamento, mas bastava mais um infectado para se manter na fase onde estava desde 13 de maio.

Covid-19. Lisboa com a maior incidência dos últimos três meses

Portugal tem 18 concelhos com incidência acima de 120 casos por 100 mil habitantes e um deles é Lisboa. A capital regista 153 casos por 100 mil pessoas nos últimos 14 dias, um novo máximo desde 2 de março, quando o país não tinha iniciado ainda o plano de reabertura de serviços. Lamego, que avançou no desconfinamento esta semana, ficou a um caso de não o fazer.

O concelho com maior incidência não fica no continente. Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, nos Açores, registou 619 casos por 100 mil habitantes em duas semanas, o que representa mais de 200 casos num município com pouco mais de 30 mil habitantes.

Em número total, Lisboa voltou a ser o concelho com mais casos totais: mais de 775, segundo as contas da SÁBADO com base na incidência divulgada na lista de concelhos da Direção-Geral da Saúde desta sexta-feira.