Efeito da pandemia: menos três meses de esperança média de vida

Entre 2018 e 2020, a esperança média de vida aumentou, o que confirma a consequente subida da idade da reforma no próximo ano. No entanto, o INE alerta que a mortalidade verificada nos primeiros quatro meses de 2021 e as previsões até ao final do ano podem tirar três meses à esperança média de vida dos portugueses.