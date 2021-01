Covid-19: Lar de Miranda do Douro com quatro mortos e todos os utentes infetados

O número de mortes associadas à covid-19 no Lar da Misericórdia de Miranda do Douro, distrito de Bragança, subiu hoje para quatro e todos os 68 utentes estão infetados pelo SARS-CoV-2, disse hoje à Lusa a provedora da instituição.

"Temos a lamentar a morte de um homem na casa dos 80 anos que estava muito debitado. O utente morreu hoje de manhã", concretizou Jacinta Fernandes.

De acordo com a responsável, atualmente dois dos utentes estão internados numa unidade hospitalar de Bragança.

Na quarta-feira foram igualmente registadas duas mortes associadas à covid-19, tratando-se de duas mulheres com 67 e 92 anos que padeciam de outras doenças.

A primeira morte associada à covid-19 naquele lar aconteceu na segunda-feira, tratando-se de um homem de 93 anos que também tinha outras patologias associadas.

Dos testes efetuados na terça-feira há o registo do amento de casos positivos entre os funcionários cujo número sobe para 28 dos 42 pessoas que trabalham no lar.

Um surto de covid-19 atingiu em dezembro 60 dos 74 utentes e 16 dos 42 funcionários do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Miranda do Douro.

Segundo a provedora, todos os espaços do lar foram já sujeitos a um processo de desinfeção levado a cabo por uma empresa especializada, e foi de imediato acionado o Plano de Contingência da instituição.

O primeiro caso positivo para o novo coronavírus naquela instituição foi registado em 23 de dezembro.

Segundo Jacinta Fernandes há ainda o registo de seis casos positivos no Lar de Palaçoulo (três utentes e três funcionários) num total de 61 pessoas. Este lar também é gerido pela Misericórdia de Miranda do Douro.

De acordo com o boletim epidemiológico emitido na quarta-feira pela Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste, a que a Lusa teve acesso, o concelho de Miranda do Douro registava 173 casos ativos de covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,8 milhões de mortos no mundo desde dezembro de 2019, incluindo 7.377 em Portugal.