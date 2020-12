O indicador Rt para os últimos 15 dias, que indica o número médio de pessoas contagiadas por uma pessoa infetada com o novo coronavírus, está abaixo de 1 a nível nacional - mas é de 0,99.



O valor foi indicado por Baltazar Nunes, do Instituto Ricardo Jorge, durante a reunião do Infarmed. O pico do R verificou-se a 6 de novembro.



O nível mais baixo é no norte, agora, com 0,96. Porém, mantém-se acima de 1 na região Centro (1,05), Alentejo (1,12), Açores (1,1), Madeira (1,05) e Algarve (1,08). Em Lisboa e Vale do Tejo, está "em estabilização ou em decréscimo" nos 1,00.



Especialistas, dirigentes dos partidos políticos e parceiros sociais voltam hoje a reunir-se para analisar a situação epidemiológica da covid-19, em vésperas de nova renovação do estado de emergência e da decisão sobre as medidas para o Natal.