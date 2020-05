Os hotéis do Algarve estão a ponderar medir a temperatura dos turistas à entrada das unidades hoteleiras. A orientação consta de um manual de boas práticas que foi enviado pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) aos seus associados, para garantir a segurança dos clientes e de todos os funcionários nesta fase da pandemia de Covid-19. Segundo o Correio da Manhã, cerca de 30% das unidades hoteleiras vão começar a funcionar este mês, mais de 70% reabrem em junho e, praticamente todas, começam a acolher turistas nos meses de julho e agosto.Leia a notícia no Correio da Manhã