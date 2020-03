O hipermercado E. Leclerc de Santa Maria da Feira anunciou hoje um horário de funcionamento específico para profissionais de saúde, bombeiros e forças de segurança, de forma a que possam evitar o contacto com outros clientes.

Segundo fonte desse estabelecimento comercial situado no distrito de Aveiro e localizado a cerca de um quilómetro de distância da sede do Centro Hospitalar do Entre Douro e Vouga, a medida também está a ser implementada nos hipermercados da marca em Famalicão e no Entroncamento.

"Face ao atual estado de emergência, o E. Leclerc de Santa Maria da Feira não pode ficar indiferente para com aqueles que dão tudo em prol da nossa segurança", disse fonte da administração desse espaço.

O hipermercado passa, por isso, a abrir todos os dias das 07:00 às 08:45 em específico para profissionais de saúde, bombeiros e agentes policiais na posse do devido "comprovativo" de funções, para que estes possam "efetuar compras sem qualquer contacto com o restante público", que só será admitido no estabelecimento a partir das 09:00.

A administração apela à contenção dos consumidores, realçando que "não existem constrangimentos logísticos e operacionais na cadeia de abastecimento de produtos alimentares que justifiquem a prática de açambarcamento pela população".

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170.000 pessoas, das quais 6.850 morreram. Entre o número total de infetados, mais de 75.000 já recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar a situação como pandémica.

Portugal registou na segunda-feira a primeira morte pelo novo coronavírus.

Segundo o boletim de segunda-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS), há 331 pessoas infetadas, sendo que, dos casos confirmados, 192 estão a recuperar em casa e 139 estão internados, 18 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos.

Do total de infetados em Portugal, três já recuperaram.